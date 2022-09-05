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Şırnak'ta ilginç takı geleneği: Oy kullanır gibi sandık kuruldu, zarflar atıldı

Şırnak'ta ilginç takı geleneği: Oy kullanır gibi sandık kuruldu, zarflar atıldı
Şırnak'ta ilginç takı geleneği: Oy kullanır gibi sandık kuruldu, zarflar atıldı

Şırnak’taki bir düğünün takı töreninde yöre halkı ilginç bir geleneği yaşatıyor. Törende kurulan sandıkla davetliler oy kullanır gibi takılarını zarfa koyup sandığa bırakıyor.

Şırnak'ta ilginç takı geleneği: Oy kullanır gibi sandık kuruldu, zarflar atıldı - Tıkla İzle

Beytüşşebap ilçesinde Şerefan Aşireti'ne mensup damat İsmail Olaş, ilçe merkezindeki Ali Çavuş Mahallesi'nde 2 gün 2 gece süren düğünle Eylem Ölmez'le dünya evine girdi. Yıllardır devam eden bir gelenek yaşatıldığı düğünde, takı takmak isteyenler için seçimlerde kullanılan sandıklarından bir tanesi alınıp düğün ortasına getirildi. Düğün sahipleri, gelen misafirler içerisinde takı desteğinde bulunmak isteyenlere kalem ve zarf verip atmalarını istedi.

İlginç gelenekte, düğün bitene kadar damat ve sağdıç sandık başından ayrılmıyor. Davetliler, sırayla damada hayırlı olsun dileğinde bulunup paralarını oy kullanır gibi sandığa atıyor. Gün boyu süren takı töreni bittikten sonra sandık açılıp oy sayar gibi para sayılıyor. Toplanan para ve takılar damadın babasına teslim ediliyor. Olaş ailesinin düğününde ise sandıktan çıkan para miktarı 320 bin Türk lirası oldu.

Davetlilerden Rahmi Cin, eskiden de böyle adetlerin olduğunu anımsattı. Şimdi zarf usulü atıldığını ifade eden Cin, "Düğün bittikten sonra paralar sayılır damada verilir. İsim ve soy isimler zarflara yazılıyor. Aile kim geldi, kim gelmedi öğrensin diye böyle bir geleneği yaşatıyoruz. Kimse rencide olmasın diye böyle yapıyoruz. Düğünlerde ortalama takılan takı 200 ile 500 bin lira arasında değişiyor" dedi.

Serdar Gükçe - Hazım Gökçe

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