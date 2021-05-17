Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 18 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 10-16 Mayıs 2021 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 1 av tüfeği, 115,86 gram esrar, 3,26 gram metamfetamin, 0,52 gram eroin, 13 adet Hint kenevir kökü, 1 adet hassas terazi, 775 lirapara, bin 520 paket kaçak sigara, 2 adet kaçak cep telefonu ve 2 adet güneş gözlüğü ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında toplam 18 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapıldı. Şüphelilerden 1'i çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Melih Yiğit

