Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 30 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 26 Nisan-2 Mayıs arasında il merkezi ve ilçelerinde operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 60,78 gram eroin, 14,21 gram metamfetamin, 0,52 gram esrar, 4 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet ecstasy, 1 adet uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat, 2 bin 700 adet kaçak sigara, 1 kilogram kaçak tütün, 90 adet cep telefonu aksesuarı, 13 adet kaçak cep telefonu, 10 adet elektronik sigara tütünü, 9 şişe kaçak içki ve 1 adet sahte 100 lira ele geçirildi. Yapılan operasyonlar kapsamında toplam 30 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapıldı.

Melih Yiğit

