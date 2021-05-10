Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 31 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 3-9 Mayıs 2021 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde operasyon başlatıldı. Yapılan operasyonda, 21,14 gram metamfetamin, 5,45 gram esrar, 4,15 gram eroin, 5 bin 600 litre kaçak akaryakıt, bin 260 paket kaçak sigara, 175 adet elektronik sigara tütünü, 20 adet kaçak cep telefonu, 9 adet cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

Yapılan operasyonlar kapsamında toplam 31 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapıldı.

Melih Yiğit

