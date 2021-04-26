Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 48 gözaltı

Edinilen bilgilere göre, terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı tarafından 19-25 Nisan 2021 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde Operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 30,75 gram esrar, 25,8 gram kokain, 16,87 gram metamfetamin, 6,08 gram eroin, 5 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet ecstasy, bin 720 paket kaçak sigara, 21 adet kaçak cep telefonu, 35 adet cep telefonu aksesuarı ve 3 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Yapılan operasyonlar kapsamında toplam 48 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapılırken 1 şüpheli çıkarıldığı adli makam tarafından tutuklandı. 2 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca kaçakçılık ve asayiş ile ilgili olarak Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında 4 şüpheli asayiş ve 4 şüpheli kaçakçılık suçundan olmak üzere toplam 8 şüpheli gözaltına alınırken, gerekli yasal işlem yapılmak üzere ilgili birimlerine teslim edildiği kaydedildi.

Kaçakçılık ve terörle mücadele kapsamında operasyonların kararlılıkla devam ettiği vurgulandı.

Abidin Yel - Melih Yiğit