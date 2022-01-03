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Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 49 gözaltı

Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 49 gözaltı
Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 49 gözaltı

Şırnak’ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 49 kişi gözaltına alındı.

Şırnak’ta kaçakçılık operasyonu: 49 gözaltı - Tıkla İzle

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 27 Aralık 2021 - 02 Ocak 2022 tarihleri arasında Şırnak kent geneli ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 49,73 eroin, 2,07, gram metamfetamin, 11 bin 553 paket kaçak sigara ve 119 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. Operasyonlarda, 34'ü kaçakçılık, 13'ü asayiş suçlarından, 1'i terör ve 1'i Resmi Belgede Sahtecilik suçundan olmak üzere 49 şüpheli gözaltına alındı.

Şahısların işlemleri sürüyor.

Melih Yiğit
 

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