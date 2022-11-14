Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 45 gözaltı

Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenleyerek, uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Şırnak ve Habur Sınır Kapısı'nda yapılan operasyonlarda, 3,14 gram metamfetamin, 3,34 gram eroin, 4,59 gram esrar, 4 bin 266 adet sigara, 9 bin 200 adet makaron,84 adet cep telefonu aksesuarı, 60 adet puro, 24 adet cep telefonu, 17 kilogram nargile tütünü, 16 kilogram çay ve 6 adet elektronik emtia ele geçirildi.

Melih Yiğit

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