Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 47 gözaltı

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 20 - 26 Haziran 2022 tarihleri arasında kent geneli ve Habur Sınır Kapısında kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 18,08 gram metamfetamin, 9 bin 810 paket kaçak sigara, 4 bin 778 adet emtia malzemesi ele geçirildi, 1 adet resmi belgede sahtecilik olayı tespit edildi. Yapılan operasyonlarda 25'i kaçakçılık, 20'si asayiş, 2 şüpheli terör suçundan olmak üzere toplam 47 şüpheli gözaltına alındı.

Melih Yiğit



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