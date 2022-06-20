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Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 51 gözaltı

Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 51 gözaltı
Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 51 gözaltı

Şırnak’ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi. Yapılan kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 51 kişi gözaltına alındı.

Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 51 gözaltı - Tıkla İzle

Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 13-19 Haziran 2022 tarihleri arasında Şırnak kent geneli ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda; 163,88 gram esrar, 0,75 gram kokain, 0,11 gram metamfetamin, 20 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildiği ve 1 adet 'resmi belgede sahtecilik' olayı tespit edildiği belirtildi.

Yapılan operasyonlarda 30'u kaçakçılık, 11'i asayiş, 7'si terör ve 3'ü 'resmi belgede sahtecilik' suçundan olmak üzere toplam 51 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Melih Yiğit
 

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