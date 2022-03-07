Şırnak'ta Kaçakçılık ve Asayiş Operasyonu: 99 gözaltı

Edinilen bilgilere göre, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 28 Şubat - 06 Mart 2022 tarihleri arasında kent geneli ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 1 adet AK-47 uzun namlulu silah, silaha ait 2 adet şarjör ve 352 adet fişek, 6 adet ruhsatsız tabanca, 4,12 gram eroin, 33,5 kilo metamfetamin, 1,33 gram nevi belli olmayan madde, 1 adet bong düzeneği, 21 bin 721 paket kaçak sigara, 1406 kilo çay, 6 adet cep telefonu, 14 adet akıllı saat, 16 çift ayakkabı, 2 bin 155 adet muhtelif inşaat malzemesi ele geçirildi.

Operasyonlarda 75'i kaçakçılık, 17'si asayiş ve 7 şüpheli Resmi Belgede Sahtecilik suçundan olmak üzere toplam 99 şüpheli gözaltına alındı.

Melih Yiğit



İLGİLİ HABER FETÖ operasyonunda 9 şüpheli gözaltında, 2 şüpheli ise aranıyor