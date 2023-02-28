Şırnak'ta kapalı yayla yolları 10 günlük çalışmayla açıldı

Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz köyü Faraşin Yaylası'nda kalan 5 aile için Beytüşşebap Kaymakamlığına bağlı ilçe özel idare ekipleri iki dozerle yolu 10 günlük çalışma sonucu tekrar ulaşıma açtı. Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi geçtiği yolda dozerlerle açma çalışmaları devam ediyor. İlçe özel idarede çalışan dozer operatörü İrfan Cin, günlerdir aralıksız çalıştıklarını söyledi.

Kar kalınlığının yer yer 4 metreye kadar çıktığını ifade eden Cin, "20 gün önce kapanan yol, Kaymakamımız Kemal Ülkü ve özel idare müdürümüz Seyit Gökçe‘nin talimatıyla saha şefimiz Cihat Akdağ'ın öncülüğünde iki dozerle 10 gündür yeni yolları açtık. İlçe merkezden 45 kilometre uzaklıkta olan 2 bin 250 rakımlı yaylada kalan ailelerimiz için yolları açtık. bütün ihtiyaçlarını giderdiler. Şimdi dönüş yolumuz başladı" dedi.

Serdar Gükçe

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.