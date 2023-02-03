Şırnak'ta kar esareti devam ediyor, kalınlığı bir metreyi geçti

Beytüşşebap ilçesinde günlerdir etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kapanan köy yolları bir bir ulaşıma açılıyor. Kar kalınlığının bir metreyi geçtiği Mezra grup köy yolu, Boğazöğren grup köy yolları dozer ve greyderlerle açılıyor. Ekiplerin zor şartlar altında çalıştığı bölgelerde, çığ riski olmasına rağmen gece gündüz yolları açık tutmak için seferber olunuyor.

Beytüşşebap ilçe özel idare saha şefi Cihat Akdağ çalışmaların aralıksız devam ettiğini kaydetti. Akdağ, "Kaymakamımız Kemal Ülkü beyin talimatları doğrultusunda ekip arkadaşlarımızla beraber karla mücadelemiz günlerdir devam ediyor. Yoğun kar yağışına rağmen kapanan köy yollarımızı sürekli açık tutmaya çalışıyoruz. Kimi bölgelerde çığ riski olmasına rağmen yüksek rakımlı bölgelerin yollarını açıyoruz" dedi.

Hazım Gökçe - Serdar Gükçe

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