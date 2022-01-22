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Şırnak'ta karda 5 saatlik mücadele ile hasta kurtarma operasyonu

Şırnak'ta karda 5 saatlik mücadele ile hasta kurtarma operasyonu
Şırnak'ta karda 5 saatlik mücadele ile hasta kurtarma operasyonu

Şırnak’ta kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan şahıs, 5 saat süren çalışma ile hastaneye ulaştırıldı.

Şırnak’ta karda 5 saatlik mücadele ile hasta kurtarma operasyonu - Tıkla İzle

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Beşağaç köyünde 55 yaşındaki Lezgin Alim isimli vatandaşın rahatsızlandığı bilgisi üzerine Beytüşşebap İlçe Özel İdare ve 112 acil sağlık ekipleri hareket geçti. Ekipler, ilçe merkezinden 45 kilometre uzaklıkta bulunan yüksek rakımlı dağ köyüne ulaşmak için 5 saat boyunca uğraş verdi.

Kapalı köy yolunu açmak ve hastaya ulaşmak için zamanla yarışan ekipler, çığ riskine rağmen hastaya 5 saatlik çalışma sonrası ulaştı. Nefes yetmezliği yaşayan akciğer hastası vatandaş, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından sedye ile ambulansa taşınarak Beytüşşebap Devlet Hastanesine ulaştırıldı. Hastanın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Serdar Gükçe - Hazım Gökçe
 

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