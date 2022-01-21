Şırnak'ta Mehmetçik eksi 16 derecede yolda kalan vatandaşların yanında

Beytüşşebap ilçesine bağlı Ayvalık Köyü Jandarma Karakol Komutanlığı'na bağlı ekipler, Şırnak-Beytüşşebap yolunda devriye atarak, yolda mahsur kalan vatandaşların imdadına koştu.

Vatandaşların zincir takmasına yardımcı olan Mehmetçik, zincirsiz araçları ise geri çevirerek geçişlerine izin vermedi. İki gündür vatandaşın imdadına koşan Mehmetçik, hava sıcaklığının eksi 16 dereceye kadar düştüğü yolda kar nöbeti tutuyor.

Yol arama kontrol noktasına yakın yerde kara saplanan ve zincirsiz olan sürücülere yardımcı olan Mehmetçiğin çalışması yürekleri ısıttı. Nihat Aydemir adlı vatandaş, araç lastiklerini bir türlü takamadığını, yardımına jandarmanın koştuğunu söyledi. Aydemir, "Jandarmamıza çok teşekkür ederim. Allah razı olsun zincir takmamıza yardımcı oldular. Her gün olduğu gibi bu gün de yanımızdalar, minnettarız'' dedi.

Hazım Gökçe - Serdar Gükçe



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