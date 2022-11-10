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Şırnak'ta öğretmen öğrencileri önünde darp edildi, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Şırnak'ta öğretmen öğrencileri önünde darp edildi, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Şırnak'ta öğretmen öğrencileri önünde darp edildi, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde Cumhuriyet Ortaokulunda bir öğretmen, veliler tarafından sınıfta öğrencilerinin gözü ününde darp edildi. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Şırnak’ta öğretmen öğrencileri önünde darp edildi, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Cizre Cumhuriyet Ortaokulunda görev yapan öğretmen Mustafa K.'nın, derste sınav yapmaya çalışırken uyardığı öğrencisinin hakaretine maruz kaldığı iddia edildi. Durumu okul idaresine bildiren öğretmen M.K. dersine devam etti. Uyarılan öğrenci okuldan kaçarak ağabeyleri Ş.B. ve A.B.'ye haber vererek beraber okula geldi.

Sınıfta dersine devam eden M.K.'nın sınıfına gelen Ş.B. ve A.B. öğrencileri önünde öğretmene saldırıda bulunup hakaret ederek darp etmeye başladığı ileri sürüldü. Okuldaki öğretmen ve öğrencilerin araya girmesiyle saldırı son bulurken. Öğretmene saldırıda bulunan veliler gözaltına alındı.

Abidin Yel - Cüneyt Özkaya

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