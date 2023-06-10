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Şırnak'ta PKK operasyonu: 4 gözaltı

Şırnak'ta PKK operasyonu: 4 gözaltı
Şırnak'ta PKK operasyonu: 4 gözaltı

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG’ye yönelik güvenlik güçlerinde Şırnak’ta icra edilen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2’sinin cezaevine gönderildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından operasyonla ilgili yapılan açıklamada, “Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; daha önce sağ ele geçirilen terör örgütü mensuplarına yardım ve yataklık ettikleri tespit edilen Şırnak ili Merkez, Cizre ve Silopi ilçelerinde 4 şüpheli şahsa yönelik operasyon icra edilmiştir. Gerçekleştirilen operasyonda; 4 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliği için terörle mücadeleye etkin bir şekilde devam edilmektedir" ifadeleri yer aldı.

Ali Nargüner
 

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