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Şırnak'ta PKK/KCK, FETÖ/PDY operasyonu: 15 gözaltı

Şırnak'ta PKK/KCK, FETÖ/PDY operasyonu: 15 gözaltı
Şırnak'ta PKK/KCK, FETÖ/PDY operasyonu: 15 gözaltı

Şırnak’ta PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son 6 günde gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 15 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'nce 18 - 24 Ocak 2021 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK, DAEŞ ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde toplam 15 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanırken 9 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakıldı.

1 şüpheli ilgili il ve birimine teslim edildi. 2 şüphelinin ise gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Melih Yiğit
 

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