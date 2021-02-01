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Şırnak'ta PKK/KCK, FETÖ/PDY operasyonu: 22 gözaltı

Şırnak'ta PKK/KCK, FETÖ/PDY operasyonu: 22 gözaltı
Şırnak'ta PKK/KCK, FETÖ/PDY operasyonu: 22 gözaltı

Şırnak’ta PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son 6 gündür devam eden operasyonlar neticesinde 22 kişi gözaltına alındı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenlendi. PKK/KCK, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 22 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'nce 25 - 31 Ocak 2021 tarihleri arasında Şırnak il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyon başlatıldı. Yapılan operasyonlar neticesinde toplam 22 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüpheli çıkarıldığı adli makamca tutuklandı. 7 şüpheli adli kontrol şartıyla, 7 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakıldı. 7 şüpheli ilgili birime teslim edildi.

Melih Yiğit

 

 

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