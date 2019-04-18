Şırnak'ta polis kıyafetli soygun girişimi

Olay, kent merkezi Yeşilyurt Mahallesi Uludere Caddesi üzerinde bulunan İhsan İnal'a ait kuyumcu dükkanında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, kuyumcu İhsan İnal'ın kardeşi Faruk İnal, sabah saatlerinde iş yerini açtıktan sonra polis kıyafetli yüzü maskeli bir kişinin içeri girdiğini gördü. Polis kıyafeti giymiş hırsız, Faruk İnal'a silah doğrultarak kuyumcu dükkanını soymaya çalıştı.

Faruk İnal, hırsızın bir anlık boşluğundan yararlanarak silahını elinden alıp, zanlıyı etkisiz hale getirdi. Kuyumcunun yan tarafından bulunan 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'na götürülen zanlı, daha sonra olay yerine gelen Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Zanlı, ifadesi alınması için karakola götürüldü.

Kuyumcu İhsan İnal, "Ben yoktum burada. Aşağı indiğimde burada biri oturuyordu, gözyaşları içinde, biber gazı sıkmışlar. Maskeli biri gelmiş buraya, polis kıyafetli silah doğrultmuş kardeşime. Kardeşim de onu tutup silahını almış, boğuşma yaşandılar. Hırsız herhangi bir şey almadı" dedi. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Melih Yiğit