İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şırnak'ta şehit olan uzman çavuş Hatay'da toprağa verildi

Şırnak'ta şehit olan uzman çavuş Hatay'da toprağa verildi
Şırnak'ta şehit olan uzman çavuş Hatay'da toprağa verildi

Şırnak’ta görev yaparken şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Adil Yılmaz, Hatay’da düzenlenen tören ile toprağa verildi.

Şırnak'ta operasyona giderken kendi silahının ateş alması sonucu ağır yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Adil Yılmaz (29), kaldırıldığı hastanede şehit düştü. 4 kardeşi olan ve nişanlı olduğu öğrenilen şehit Yılmaz'ın merkez ilçeye bağlı Akasya Mahallesi'nde bulunan baba evine Türk bayrakları asıldı. Şehit uzman çavuş Adil Yılmaz için Antakya Mezarlık Kompleksi'nde tören düzenlendi.

Babasını kaybeden şehidin annesi Fatma Yılmaz ve kardeşleri tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Antakya Mezarlık Kompleksi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında, şehit Adil Yılmaz, ailesinin ve yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

Gökhan Aklan
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.