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Şırnak'ta sosyal mesafeli rafting

Şırnak'ta sosyal mesafeli rafting
Şırnak'ta sosyal mesafeli rafting

Şırnak’ta, 23 Eylül Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında sporcular, Habur Çayı'nda sosyal mesafe kurallarına da uyarak rafting yaptı.

Şırnak'ta sosyal mesafeli rafting - Tıkla İzle

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde faaliyet gösteren Kato Rafting ve Doğa Sporları Kulübü sporcuları, 23 Eylül Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Habur Çayı'nda rafting yaptı. Korona virüs salgını nedeniyle bu yıl tüm faaliyetlerine ara veren kulüp üyeleri, Avrupa Spor Haftası sebebiyle bir araya gelerek maske takıp sosyal mesafe kuralına uyarak suya girdi.

Kato Rafting ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Serdar Gükçe, "Derneğimiz bünyesindeki sporcularımız ve üyelerimizle Beytüşşebap ile Uludere'de birçok faaliyetimiz oluyor. Yalnız pandemi nedeniyle bu yıl birkaç etkinlik yaptık. Avrupa Spor Haftası nedeniyle ülkemizin dört bir yanında etkinlikler yapılıyor. Bizler de farkındalık oluşturmak için 10 kilometrelik parkurda rafting yaptık. Başta Gençlik ve Spor Bakanlığımız olmak üzere federasyonumuza, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze, Beytüşşebap Belediyesi'ne çok teşekkür ederim. Bizlerin yanında olan bu yöredeki gençleri spora yönlendiren herkese çok teşekkür ederim. Faaliyetlerimiz bunlarla kısıtlı kalmayacak, aynı zamanda tarihi antik kent gezileri, dağ tırmanışları, kamplar ve birçok faaliyetle yeniden sahada olacağız" dedi.

Faruk Temel isimli sporcu ise, "Eskiden bu tür aktiviteler olmuyordu. Ancak Kato Rafting ve Doğa Sporları Kulübümüz açılınca bir çok faaliyet yaptık. Yüzlerce üyeye kavuştuk. Bu sayede ilimizi tanıtıyoruz. Birçok genç artık sporla ilgilendi. Bizler bu gün Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında rafting yaptık. 10 kilometre yol kat ettik, çok güzeldi" diye konuştu.

Hazım Gökçe-serdar gükçe
 

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