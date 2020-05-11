İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şırnak'ta terör operasyonu: 1 gözaltı

Şırnak'ta terör operasyonu: 1 gözaltı
Şırnak'ta terör operasyonu: 1 gözaltı

Şırnak’ta PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde 1 kişi gözaltına alındı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK, FETÖ/PDY yönelik operasyon düzenlendi. PKK/KCK, FETÖ/PDY'e yönelik operasyonda 1 kişi gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca serbest bırakıldı, Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "Terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünce 4-10 Mayıs arasında Şırnak il merkezi ve ilçelerinde FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde, 1 şüpheli gözaltına alınmış, çıkarıldığı adli makamlarca serbest bırakılmıştır. Terörle mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

Melih Yiğit

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.