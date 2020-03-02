İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şırnak'ta terör operasyonu: 15 gözaltı

Şırnak'ta terör operasyonu: 15 gözaltı
Şırnak'ta terör operasyonu: 15 gözaltı

Şırnak’ta güvenlik güçlerince PKK/KCK, FETÖ/PDY ile DEAŞ terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde 15 kişi gözaltına alındı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK, FETÖ/PDY ile DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. PKK/KCK'ya yönelik operasyonda toplam 7 kişi gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakılırken, 2 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FETÖ/PDY'ye yönelik yapılan operasyonlarda ise toplam 7 şüpheli gözaltına alındı. 5 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakıldı. 1 şüpheli ilgili il ve birimine teslim edilirken, 1 kişi ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1 kişi ise ilgili birimlere teslim edildi.

Melih Yiğit

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.