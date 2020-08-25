Şırnak'ta terör operasyonu: 3 gözaltı

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünce 25 Ağustosta il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK terör örgütünün YPS yapılanmalarının deşifre edilmesine yönelik operasyon başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Operasyonlarda toplam 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, 3 adet cep telefonu, 2 adet oluklu bıçak, 1 adet çelik kasa ve 1 adet örgütsel ibareler içeren saate el konulmuştur. Konu ile ilgili gerekli tahkikatlar devam etmektedir. Terörle mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi.



Melih Yiğit

