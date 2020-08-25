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Şırnak'ta terör operasyonu: 3 gözaltı

Şırnak'ta terör operasyonu: 3 gözaltı
Şırnak'ta terör operasyonu: 3 gözaltı

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'nın YPS yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel malzeme ele geçirildi.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünce 25 Ağustosta il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK terör örgütünün YPS yapılanmalarının deşifre edilmesine yönelik operasyon başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Operasyonlarda toplam 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, 3 adet cep telefonu, 2 adet oluklu bıçak, 1 adet çelik kasa ve 1 adet örgütsel ibareler içeren saate el konulmuştur. Konu ile ilgili gerekli tahkikatlar devam etmektedir. Terörle mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi.
 

Melih Yiğit
 

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