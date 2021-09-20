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Şırnak'ta terör operasyonu: 5 gözaltı

Şırnak'ta terör operasyonu: 5 gözaltı
Şırnak'ta terör operasyonu: 5 gözaltı

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son bir haftadır devam eden operasyonlar sonucunda 5 kişi gözaltına alındı.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK, FETÖ/PDY yönelik operasyon düzenlendi. PKK/KCK, FETÖ/PDY'e yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 13-19 Eylül 2021 tarihleri arasında Şırnak il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonda toplam 5 şüpheli gözaltına alındı.

4 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlar tarafından serbest bırakıldı. 1 şüpheli ilgili birimlere teslim edildi.

Melih Yiğit
 

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