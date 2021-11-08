Şırnak'ta terör operasyonu: 6 gözaltı

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK, FETÖ/PDY yönelik operasyon düzenlendi. PKK/KCK, FETÖ/PDY'e yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Terörle mücadele kapsamında düzenlenen müşterek olarak 01 - 07 Kasım 2021 tarihleri arasında Şırnak il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyon başlattı. Operasyonlar neticesinde toplam 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 1'i çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. 5 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Melih Yiğit

