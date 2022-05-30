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Şırnak'ta terör operasyonu: 7 gözaltı

Şırnak'ta terör operasyonu: 7 gözaltı
Şırnak'ta terör operasyonu: 7 gözaltı

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlar sonucunda 7 kişi gözaltına alındı.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK, FETÖ/PDY yönelik operasyon düzenlendi. PKK/KCK, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Terörle mücadelede Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 23-29 Mayıs 2022 tarihleri arasında Şırnak merkez ve ilçelerinde PKK/KCK, FETÖ/PDY, DEAŞ terör örgütlerine yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonlarda toplam 7 şüpheli gözaltına alındı. Çıkarıldıkları adli makamlar tarafından 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 6 şüpheli serbest bırakıldı. 1 şüphelinin ise işlemleri devam ediyor.

Melih Yiğit
 

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