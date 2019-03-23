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Şırnak'ta terör operasyonu: 7 gözaltı

Şırnak'ta terör operasyonu: 7 gözaltı
Şırnak'ta terör operasyonu: 7 gözaltı

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik sürdürülen eş zamanlı operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; vatandaşlar ile devlet kurumları arasındaki bağı koparmak, alana hakim oldukları imajını hissettirmek için oluşturulan KCK/TM (Türkiye Masası-Cizre Kent Meclisi) isimli illegal yapılanmanın içerisinde kurye, milis, işbirlikçi faaliyetlerinde bulundukları yönünde haklarında bilgiler elde edilen 7 şahıs, yapılan eş zamanlı operasyonda ikametlerinde yakalandı. Gözaltına alınan şahıslarla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.  

Melih Yiğit


 

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