Şırnak'ta terör operasyonu: 7 gözaltı

Edinilen bilgiye göre Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; vatandaşlar ile devlet kurumları arasındaki bağı koparmak, alana hakim oldukları imajını hissettirmek için oluşturulan KCK/TM (Türkiye Masası-Cizre Kent Meclisi) isimli illegal yapılanmanın içerisinde kurye, milis, işbirlikçi faaliyetlerinde bulundukları yönünde haklarında bilgiler elde edilen 7 şahıs, yapılan eş zamanlı operasyonda ikametlerinde yakalandı. Gözaltına alınan şahıslarla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Melih Yiğit



