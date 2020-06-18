Şırnak'ta terör örgütü işçilere saldırdı: 4 işçi şehit oldu

Olay akşam saatlerinde Silopi ilçesine bağlı Görümlü belde kırsalında meydana geldi. Yol yapım işinde çalışan işçilerin içinde bulunduğu aracın Kurtik Tepe mevkiinde geçişi sırasında patlama meydana geldi. Patlamada araçta bulunan işçiler Emin Eruğul, Haci Atilla, Nesim Beştaş ve Osman Tuncay isimli işçiler şehit düştü.

Konu ile ilgili Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, Şırnak İlimiz Silopi İlçesine bağlı Görümlü Beldesinden Cudi Dağı'na doğru devam etmekte olan yol yapım çalışmasında, Kurtik Tepe mevkiinde 17 Haziran 2020 tarihinde saat 18.35 sıralarında, yüklenici firmaya ait iş makinalarına yakıt taşıyan ve içinde (4) işçinin bulunduğu pikap tipi araç, intikal halindeyken Bölücü Terör Örgütü tarafından yola yerleştirildiği değerlendirilen El Yapımı Patlayıcının(EYP) patlaması nedeniyle infilak etmiş, araçta bulunan Şırnak İlimiz Güçlükonak İlçesi nüfusuna kayıtlı Emin ERUĞUL, Nesim BEŞTAŞ, Osman TUNCAY ve Hacı ATİLLA isimli vatandaşlarımız Şehit olmuştur.

Olayla ilgili tahkikat devam etmektedir. Şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz'' denildi.