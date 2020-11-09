Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK operasyonu 11 gözaltı

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, Cizre ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından terör örgütü PKK/KCK'nın yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik olarak Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 11 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan ev aramalarında 1 adet ruhsat süresi dolmuş av tüfeği, örgütsel doküman olduğu değerlendirilen bilgi notları, çok sayıda dijital materyal ve yasaklı yayınlara el konulmuştur. Terörle Mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

Melih Yiğit

