Şırnak'ta terörle mücadele ve kaçakçılık operasyonları: 13 gözaltı

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca 13-19 Nisan arasında il merkezi ve ilçelerinde operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "Operasyonlarda 4,31 gram esrar, 11,7 gram metamfetamin, 1 adet Sig Saurer P2000 marka tabanca, 6 adet 7,65 kalibre fişek, 1 adet şarjör ve 810 paket kaçak sigara ele geçirilmiştir. Yapılan operasyonlar kapsamında 13 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 1 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır. Kaçakçılık ve terörle mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

Melih Yiğit