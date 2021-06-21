Şırnak'ta terörün finans kaynağına darbe: 35 gözaltı

Terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 14-20 Haziran 2021 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde operasyon başlatıldı.

Operasyonda, 721,74 gram metamfetamin, 112,71 gram eroin, 9,98 gram esrar, 3 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet hassas terazi, 3 bin 780 paket kaçak sigara, 543 çift spor ayakkabı, 288 adet cep telefonu aksesuarı, 275 adet puro, 172 paket elektronik sigara tütünü, 66 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Yapılan operasyonlar kapsamında toplam 35 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapıldı. 2 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Melih Yiğit



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