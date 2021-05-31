Şırnak'ta terörün finans kaynağına darbe: 38 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 24-30 Mayıs 2021 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde operasyon başlatıldı. Operasyonlarda, 1 kilo 546,03 gram esrar, 11,87 gram metamfetamin, 4,75 gram eroin, 2,28 gram kenevir tohumu, 3,2 gram bonzai, 4 adet ecstacy, 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat, 2 bin 650 paket kaçak sigara, 386 kilogram kaçak tütün, 163 adet güneş gözlüğü, 30 paket elektronik sigara tütünü, 19 şişe kaçak içki, 17 adet kaçak cep telefonu ve 1 adet oyun konsolu ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında toplam 38 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapıldı. Şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanırken 3 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Melih Yiğit