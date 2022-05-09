Şırnak'ta terörün finans kaynaklarına operasyon: 35 gözaltı

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 2-8 Mayıs 2022 tarihleri arasında kent geneli ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 53,24 gram metamfetamin, 0,23 gram eroin, 10 adet extacy, 3 adet sentetik ecza maddesi, 2 bin 959 paket kaçak sigara, bin 240 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda, 28'i kaçakçılık, 5'i asayiş ve 2 şüpheli Resmi Belgede Sahtecilik suçundan olmak üzere toplam 35 şüpheli gözaltına alındı.

Melih Yiğit

