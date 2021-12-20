Şırnak'ta terörün finans kaynaklarına operasyon: 46 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 13 - 19 Aralık 2021 tarihleri arasında kent geneli ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 1 adet tabanca, 8 adet tabanca fişeği, 1 adet şarjör, 3,99 gram metamfetamin, 2,48 gram eroin, 0,57 gram esrar, 2 adet ectasy, 1 adet bong düzeneği, bin 317 paket kaçak sigara, 125 adet puro, 98 şişe kaçak içki, 4 adet emtia malzemesi ve 2 paket elektronik sigara tütünü ele geçirildi. Operasyonlarda, 34'ü kaçakçılık, 11'i asayiş suçlarından ve 1'i resmi belgede sahtecilik suçundan olmak üzere 46 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Melih Yiğit