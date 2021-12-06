Şırnak'ta terörün finans kaynaklarına operasyon: 55 gözaltı

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından 29 Kasım - 05 Aralık 2021 tarihleri arasında Şırnak kent geneli ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 1 adet tabanca, 10 adet tabanca fişeği, 6,63 gram metamfetamin, 4,47 gram eroin, 2,95 gram esrar, 3 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet bong düzeneği, 3 bin 111 paket kaçak sigara ve 1 adet sahte çek ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda 38'i kaçakçılık, 15'i asayiş suçlarından, 1'i resmi belgede sahtecilik suçundan ve 1'i terör suçundan olmak üzere 55 şüpheli gözaltına alındı.

Melih Yiğit

