Şırnak'ta ticari taksi şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Kaza, dün gün içinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Şenoba beldesi ile Balveren beldesi arasındaki besta bölgesinde ismi ve plakası belirlenemeyen ticari taksinin şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü yaralı olarak çıkarıldı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma itfaiye ekipleri sevk edildi.

Serdar Gökçe

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