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Şırnak'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Şırnak'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Şırnak'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Şırnak'ta kömür ocağında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Şırnak’ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Tıkla İzle

Şırnak kömür ocakları döküm sahasında Mehmet Halil Külter (32) yönetimindeki kamyon, kömür boşaltıldığı sırada yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlandı. Ağır yaralanan sürücü Külter ile kamyonda bulunan Hacı Acar (21), 112 Acil Servis ekiplerince Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Külter hastanede doktorlar tarafından yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden ve yaralanan vatandaşların yakınları hastaneye akın etti. Hayatını kaybeden Külter'in yakınları hastane önünde gözyaşlarını tutamadı.

Melih Yiğit
 

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