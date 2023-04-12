Şırnak'ta yoğun sağanak nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "Alınan meteorolojik raporlar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 13 Nisan 2023 Perşembe günü; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilimiz merkez ilçe ve bağlı belde ve köylerde, bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarımızdaki eğitim faaliyetlerine bir gün süreyle ara verilmesi kararlaştırılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da gönderdiği SMS ile beklenen şiddetli yağışlar için tedbirli olunması yönünde uyarılarda bulundu. Vatandaşlara gönderilen SMS'te, "Meteorolojiye göre bugün ve yarın Şırnak'ta kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Sel, su baskını, heyelan ve yükseklerde yoğun kara karşı tedbirli olun” denildi.

Melih Yiğit



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