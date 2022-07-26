Şırnak'ta yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 12 yaralı

Alınan bilgilere göre, Kuzey Irak'tan Diyarbakır istikametine doğru giden Ömer Uğur idaresindeki yolcu otobüsü İdil ilçesine bağlı Özbek köyü mevkiinde karşı yönden gelen plakası ve sürücüsünün ismi belirlenemeyen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Merve Batmaz hayatını kaybederken, yolcu otobüsünde bulunan sürücü Ömer Uğur ile 10 yolcu yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevre ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı. Merve Batmaz'ın cenazesi otopsi için İdil Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden Merve Batmaz'ın İdil'in Oyalı Köyü Mevlana Ortaokulunda müdür yardımcısı ve Türkçe öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.

Abidin Yel