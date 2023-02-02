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Şırnak'ta zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Şırnak'ta zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
Şırnak'ta zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Şırnak’ta 3 otomobil ve kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Şırnak-Cizre kara yolu 19. kilometresi İkizce köyü mevkisinde meydana geldi. F.T. idaresindeki 34 PR 7886 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Yolun yağışlı ve kaygan olması nedeniyle arkadan gelen M.E. idaresindeki 34 BBL 134, B.D. idaresindeki 59 PN 049 ve M.S. idaresindeki 33 AKR 441 plakalı kamyonet kazaya karıştı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 4 sürücü ile araçta bulunan Y.T. yaralandı.

Cüneyt Özkaya

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