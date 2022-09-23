Sırp suç örgütü liderinin öldürülmesiyle ile ilgili soruşturma derinleştirildi: 1 gözaltı daha

Cinayete ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde zanlılardan elde edilen dijital materyallerde, olayda bağı olduğu ileri sürülen bir şüphelinin bu sabah yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi. Öte yandan 19 Eylül'de İstanbul merkezli 5 ilde yapılan seri operasyonlarda yakalanan ve adli makamlara sevk edilen 12 şüphelinin 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Geri kalan 2 şüphelinin ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı kaydedildi.
Sadık Kahraman
iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.