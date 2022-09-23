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Sırp suç örgütü liderinin öldürülmesiyle ile ilgili soruşturma derinleştirildi: 1 gözaltı daha

Sırp suç örgütü liderinin öldürülmesiyle ile ilgili soruşturma derinleştirildi: 1 gözaltı daha
Sırp suç örgütü liderinin öldürülmesiyle ile ilgili soruşturma derinleştirildi: 1 gözaltı daha

Ülkesinde kırmızı bültenle aranırken İstanbul’da uğradığı silahlı saldırıda öldürülen Sırbistan’ın önde gelen organize suç örgütlerinden ‘Skaljari’ çetesinin lideri Jovica Vukotiç cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada 1 şüpheli daha yakalandı. 4 gün önce yakalanan 12 şüphelinin 10’nun tutuklandığı öğrenildi.

Cinayete ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde zanlılardan elde edilen dijital materyallerde, olayda bağı olduğu ileri sürülen bir şüphelinin bu sabah yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi. Öte yandan 19 Eylül'de İstanbul merkezli 5 ilde yapılan seri operasyonlarda yakalanan ve adli makamlara sevk edilen 12 şüphelinin 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Geri kalan 2 şüphelinin ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı kaydedildi.

Sadık Kahraman

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