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Sırtında yavrusuyla göle gitti

Sırtında yavrusuyla göle gitti
Sırtında yavrusuyla göle gitti

Bolu'nun doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı'nda gece saatlerinde sırtında yavrusuyla göle giden kurbağa kameraya takıldı.

Sırtında yavrusuyla göle gitti - Tıkla İzle

Türkiye'nin doğal güzellikleri arasında yer alan Abant Gölü Milli Parkı, her yıl binlerce turist tarafından ziyaret ediliyor. Bu güzellikler arasında yer alan kurbağalar da, doğal yaşamın bir parçası olarak parkta kendilerine yer buluyor. Gece saatlerinde yavrusunu sırtında taşıyan bir kurbağa kameralara takıldı. Yavrusuyla birlikte Abant Gölü'ne giden kurbağa, renkli görüntüler oluşturdu.
 

İlhami Çetin
 

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