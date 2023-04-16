Sırtında yavrusuyla göle gitti

Türkiye'nin doğal güzellikleri arasında yer alan Abant Gölü Milli Parkı, her yıl binlerce turist tarafından ziyaret ediliyor. Bu güzellikler arasında yer alan kurbağalar da, doğal yaşamın bir parçası olarak parkta kendilerine yer buluyor. Gece saatlerinde yavrusunu sırtında taşıyan bir kurbağa kameralara takıldı. Yavrusuyla birlikte Abant Gölü'ne giden kurbağa, renkli görüntüler oluşturdu.



İlhami Çetin



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