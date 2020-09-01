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Sis altındaki Adana, havadan böyle görüntülendi

Sis altındaki Adana, havadan böyle görüntülendi
Sis altındaki Adana, havadan böyle görüntülendi

Adana’da gece saatlerinden kente çöken sis sabah saatlerinde de etkili oldu. Drone ile görüntülenen sis altındaki Adana’da kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Adana kent genelinde gece saatlerinde etkisini arttıran yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 300 metreye kadar düştü. Yoğun sis nedeniyle havalimanı iç ve dış hatlarda birçok seferde gecikmelere meydana geldi. Güneşin ilk ışıklarıyla birlikte etkisini azar azar yitiren sis drone ile de görüntülendi.

Merkez Camisinde kartpostallık manzaralar oluşurken, minareleri, kubbesine kadar örtülü sisi delen cami, görüntüsüyle de hayranlık uyandırdı.

Öte yandan kentin sis altında gözükmesi de etkiledi. Sisin öğle saatlerine doğru dağılması bekleniyor.

Umutcan İşledici

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