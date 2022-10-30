Sis bulutları güneş ile bütünleşti, ortaya bu manzaralar çıktı

Hava sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü Kocaeli'de sabah saatlerinde sis etkili oldu. Kentin bazı bölgelerinde etkili olan sis, görüş mesafesini düşürmesinin yanı sıra, seyrine doyumsuz manzaralar da ortaya çıkardı. Güneş ile bütünleşen sis bulutları, İzmit'te bazı noktaları görünmez hale getirdi. Hayran bırakan manzara, dron ile havadan da görüntülendi.

Cemal Kandemir

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