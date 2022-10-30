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Sis bulutları güneş ile bütünleşti, ortaya bu manzaralar çıktı

Sis bulutları güneş ile bütünleşti, ortaya bu manzaralar çıktı
Sis bulutları güneş ile bütünleşti, ortaya bu manzaralar çıktı

Kocaeli'de etkili olan sis kentin bazı noktalarını görünmez hale getirirken, ortaya çıkan doyumsuz manzara ise havadan görüntülendi.

Sis bulutları güneş ile bütünleşti, ortaya bu manzaralar çıktı - Tıkla İzle

Hava sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü Kocaeli'de sabah saatlerinde sis etkili oldu. Kentin bazı bölgelerinde etkili olan sis, görüş mesafesini düşürmesinin yanı sıra, seyrine doyumsuz manzaralar da ortaya çıkardı. Güneş ile bütünleşen sis bulutları, İzmit'te bazı noktaları görünmez hale getirdi. Hayran bırakan manzara, dron ile havadan da görüntülendi.

Cemal Kandemir

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