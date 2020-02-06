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Sis kaza getirdi: 4 yaralı

Sis kaza getirdi: 4 yaralı
Sis kaza getirdi: 4 yaralı

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde aşırı yağış ve görüş mesafesinin düşmesi sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Çamlıyayla ilçesi Belçınar Mahallesi'nde meydana geldi. Aşırı yağış ve sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Tarsus-Çamlıyayla ana yolu Belçınar mevkisinde karşı yönlerden gelen iki araç kafa kafaya çarpıştı.
Kazada iki araçta bulunan 4 kişi yaralanırken, Çamlıyayla Jandarma Trafik timleri ve Büyükşehir itfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücüyü çıkartmak için uzun süre uğraştılar.

Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralanırken, yaralılar Tarsus'taki özel bir hastaneye ve devlet hastanesine 112 ekiplerince sevk edildiler.

Kaza ile ilgili inceleme başlatan jandarma, bir süre yolu diğer sürücülerin güvenliği için kontrollü şekilde sağladı.
Kazada 33 ABD 22 ve 33 AHY 22 plakalı araçlarda yaralanan Havva Deniz (24), Tayyar Duru (66), Tuba Doğu (25) ve Turgay Dalgün'ün (26) tedavileri devam ediyor.

Ersoy Yalçın
 

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