Sis nedeniyle kapanan Çanakkale Boğazı, transit gemi geçişlerine açıldı

Çanakkale Boğazı açıklarında etkili olan yoğun sisten dolayı görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle boğaz çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyararak, boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığını duyurdu. Saat 14.00 sıralarında sisin etkisini kaybetmesiyle birlikte Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine çift yönlü olarak açıldı.

Mustafa Suiçmez

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