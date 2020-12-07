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Sise bürünen İstanbul'da gündoğumu

Sise bürünen İstanbul'da gündoğumu
Sise bürünen İstanbul'da gündoğumu

Hafta sonu sise bürünen İstanbul’da havadan çekilen eşsiz gündoğumu görüntüleri kendine hayran bıraktı. Bulutların arasından yükselen güneşin gökyüzünü kızıla boyadığı anlar ise kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Sise bürünen İstanbul’da gündoğumu - Foto Galeri
Sise bürünen İstanbul’da gündoğumu - Tıkla İzle

İstanbul'da hafta sonu etkili olan sis beraberinde seyrine doyumsuz manzaralar bıraktı. Haydarpaşa civarında havadan kayıt edilen görüntülerde adeta sis denizi içinde kaybolan şehir izleyenleri mest etti. Havadan çekilen görüntülerde gün doğumu ile kızıla bürünen bulutlar ortaya eşsiz kareler çıkarttı.

Çamlıca Televizyon kulesi, Çamlıca Camii ve gökdelenler hariç tüm İstanbul'un neredeyse sis içinde kaldığı görüldü. Güneş doğmadan önce yanan şehir ışıkları, ortaya eşine az rastlanır manzaralar çıkarttı. Çamlıca tepeleri ise sisten tamamen arınmış bir şekilde ortada durduğu havadan çekilen görüntülere yansıdı. Bulutların binaların etrafını sardığı manzara ise masalsı görüntüler oluşturdu.

Ahmet Faruk Sarıkoç

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