Sisi: 'Orta Doğu'da Arap-İsrail çatışması çözülmeden istikrar sağlanamaz'

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Romanya'ya gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile görüştü. Görüşmede iki ülke ilişkileri ele alınırken iki ülke arasındaki güvenliğin arttırılması ve işbirliğinin güçlendirilmesine de karar verildi.

İki liderin yaptığı ortak basın toplantısında Sisi, "Filistin-İsrail çatışmasını çözmeden Orta Doğu'da güvenlik ve istikrarı sağlamak mümkün değil. Filistin halkının meşru haklarını ve 1967 sınırlarında bağımsız bir devlet kurulmasını destekliyoruz” ifadelerini kullandı.