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Sisle kaplanan Bolu Dağı havadan görüntülendi

Sisle kaplanan Bolu Dağı havadan görüntülendi
Sisle kaplanan Bolu Dağı havadan görüntülendi

Bolu’da yüksek kesimlerde etkili olan yoğun sis nedeniyle, görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı sisle kaplandı. Sis örtüsü ile kaplanan Bolu Dağı’nın hali havadan görüntülendi.

Bolu'da, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde yoğun sis etkili oluyor. Özellikle, D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı'nda sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor. Sisle kaplanan Bolu Dağı ve sabah saatlerinde oluşan yoğun trafik havadan görüntülendi.

Faruk Çidem

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